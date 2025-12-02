У справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон з’явились нові деталі. Адже одна зі свідків впевнена, що не В’ячеслав Зінченко стріляв у жінку.

Як повідомляє місцевий канал, на засіданні у Львові свідок із Закарпаття розповіла, що Зінченка на місці злочину не бачила. Жінка в той момент якраз навідувалась до хворого брата в третій будинок поруч.

“Бачила іншого чоловіка — на вигляд близько 30 років. І це не Зінченко, він виглядав інакше. Розмовляв російською”, — заявила свідок в суді. Невідомий просив у неї гроші та речі. За словами жінки, незнайомець виглядав як людина з залежністю. “19 липня, з 16 по 18 годину, я його бачила.- Він сидів на лавці. Був у темно-синіх широких штанах, у панамці і прозорих окулярах, був взутий у червоні кросівки. Волосся в нього коротке було. Він нас запитував за Ірину Фаріон, але ми не відповідали”.

Софія Особа, донька Ірини Фаріон, після суду розповіла журналістам про свої враження. За її словами, свідченням жінки не можна вірити. Донька загиблої наголосила, що продовжуватиме вимагати правосуддя та зробить для цього все.

“Цирк одного актора. Це все брехня”, — сказала Софія Особа.

Вбивство Фаріон

19 липня 2024 року біля свого будинку у Львові застрелили мовознавицю Ірину Фаріон. Вона померла в лікарні від отриманих травм. 25 липня поліція затримала 18-річного В’ячеслава Зінченка у Дніпрі за підозрою у вбивстві.