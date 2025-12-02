Печерський суд Києва частково задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу Сентябру Магамедрасулову – батькові детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його звільнили під нічний домашній арешт.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, пише ЛБ.

Прокурор заявив, що на теперішній час “актуальність тримання Магамедрасулова-старшого під вартою зменшилась”. Водночас він продовжував стверджувати, що “продовжують існувати ризики”.

Прокурор попросив змінити запобіжний захід з тримання під вартою на варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 900 тисяч грн.

Захист підтримав позицію про зміну запобіжного заходу, але – на домашній арешт. Адвокати наголошували, що такий розмір застави є завеликим для пенсіонера. Захисники також звернули увагу на погіршення стану здоров’я Магамедрасулова-старшого – він втратив зір на праве око і потребує оперативного втручання.

Зрештою суддя Михайло Юшков звільнив Магамедрасулова-старшого під нічний домашній арешт.