Протягом 1 і 2 грудня росія завдала низку ударів по українській газовій інфраструктурі.
Ворожі дрони атакували цивільні об’єкти, що забезпечують видобуток та зберігання газу, повідомляє Міністерство енергетики України.
Згідно повідомлення Міненерго, на щастя, ніхто з працівників не постраждав. Водночас є руйнування на об’єктах.
Рятувальники і оперативні служби працюють над усуненням наслідків атаки.
Газовики розпочнуть відновлювальні роботи щойно отримають дозвіл ДСНС.
