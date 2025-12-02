Протягом 1 і 2 грудня росія завдала низку ударів по українській газовій інфраструктурі.

Ворожі дрони атакували цивільні об’єкти, що забезпечують видобуток та зберігання газу, повідомляє Міністерство енергетики України.

Згідно повідомлення Міненерго, на щастя, ніхто з працівників не постраждав. Водночас є руйнування на об’єктах.

Рятувальники і оперативні служби працюють над усуненням наслідків атаки.

Газовики розпочнуть відновлювальні роботи щойно отримають дозвіл ДСНС.

Як повідомляло Інше ТВ, Ворог вночі атакував Україну 62 дронами – збили 39