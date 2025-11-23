Про свою розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном Володимир Зеленський повідомив у соцмережах

-Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Наші команди в Женеві працюють із партнерами, і дуже важливо, щоб був практичний результат і щоб це наближало Україну та всю Європу до надійного миру й безпеки. Координуємо позиції, і важливо, що діалог є, дипломатія активізована, розраховуємо, що партнери почують наші аргументи.

Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність.

Очікуємо нових доповідей від наших команд зі Швейцарії. Дякую, Емманюелю!

