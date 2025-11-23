У Вашингтоні обговорюють можливу сварку Венсів.

Уша Венс, дружина віце-президента США Джея Ді Венса, з’явилася на публіці без обручки — і це миттєво розпалило чутки. 19 листопада вона разом із Меланією Трамп відвідала базу морпіхів Кемп-Лежен: на всіх фото з прибуття, зустрічі з військовими та візиту до місцевої школи обручки на руці немає, пише Nexta.

Привід для спекуляцій виявився зручним. Нещодавно Венс на меморіальному вечорі тепло обійняв вдову Чарлі Кірка, а раніше публічно скаржився, що Уша не хоче переходити в католицизм. Коментатори в Х відразу заговорили, що її індуїзм нібито заважає його амбіціям на кампанію-2028.

Але фактів розриву нема. Користувачі Х знайшли знімки, де Уша вже була без нього. А прес-секретар другої леді дав на запит USA Today пояснення, яке має покласти край пересудам: Венс — «мати трьох маленьких дітей, яка дуже багато миє посуд, дуже багато набирає ванн і іноді просто забуває свою обручку».

Нагадаємо також: А ще мені гори понижче – Венс просив підняти рівень води в річці для катання на човні