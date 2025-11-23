Українські розвідники перехопили розповідь російського військовослужбовця про десятки трупів окупантів, розкиданих по всьому Серебрянському лісництву на Луганщині.

“Они все становятся там двести, это правда, понимаете, ребята?” — росіяни гинуть цілими підрозділами у Серебрянському лісництві.

“Я лично с этими ребятками разговаривал — они говорят: в лес заходишь, там труп на трупе на..й лежит, и все пацаны, бл..дь, имеют на руках на..й шеврон ДШБ — вот этот е..ный “восток”. Их там просто, бл..дь, десятки валяются на..й”, — розповів московит.

У підсумку розмови росіянин спробував відмовити співрозмовника від переведення до підрозділу, що діє в районі лісництва.

“Я вам так скажу: хотите — выбор твой, пи..дуй, здесь можешь сохраниться, а там просто 100% вы будете двести”, — резюмував окупант.