На вулиці Вашингтона вийшли сотні незгодних із політикою президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Протест у Вашингтоні розгорнувся на тлі скандалу із файлами Джефрі Епштейна, у яких згадуються імена заможних і впливових людей, антиіміграційних рейдів федеральної еміграційної служби та опублікованого мирного плану для врегулювання війни між Україною та Росією.

Протестувальники вийшли із плакатами “Трамп має піти зараз”, “Ти або захищаєш Америку або Трампа – не можеш робити і те, і те”, “Імпічмент для їх дуп! Тримай лінію!” та “ТРАМП щойно продав Україну”.

Протест у Вашингтоні. Суспільне Новини

“Я тут тому, що в опозиції до всього, що робить Дональд Трамп. Особливо я обурений тим що він дає Україні дедлайн для підписання того, що він називає “угода”. Це не “угода”, це капітуляція Путіну. Це огидно, що він просить українців підписати угоду, до розробки якої не доклалися ані вони, ані європейські союзники. Дональд Трамп просто намагається відновити власну велич. І з огляду на те, що дедлайн був оголошений до Дня Подяки – саме тому я використав на цьому плакаті індичку – просто нестерпно. Я солідарний із Україною та чекаю на день коли ви виштовхнете Росію зі своєї країни”, —розповів протестувальник Гаррі Раш.

Протест у Вашингтоні. Суспільне Новини

“Тема “Імпічмент” привела мене сюди. Мої думки щодо оголошеного мирного плану – я не підтримую його”, — розповів протестувальник Джеремі.

Протест у Вашингтоні. Суспільне Новини