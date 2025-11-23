Голова РНБО Рустем Умєров висловив високу оцінку уважності США до позиції України у роботі над “мирним планом”.

Про це він написав у соцмережах.

-Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень — це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі.

Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня, – наголосив Умєров.

Нагадаємо, Трамп знову звинуватив Зеленського у невдячності