Голова РНБО Рустем Умєров висловив високу оцінку уважності США до позиції України у роботі над “мирним планом”.
Про це він написав у соцмережах.
-Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень — це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі.
Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня, – наголосив Умєров.