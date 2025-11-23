На своїй сторінці у TRUTH Дональд Трамп знову написав, який він хороший, а “лідерство” (лідери, керівництво) невдячні.

Війна між Росією та Україною — жорстока й жахлива, і за наявності сильного та належного лідерства США й України вона НІКОЛИ Б НЕ СТАЛАСЯ. Вона почалася задовго до того, як я обійняв посаду вдруге, за адміністрації Сонного Джо Байдена, і лише погіршувалася. Якби президентські вибори 2020 року не були СФАЛЬСИФІКОВАНІ ТА ВКРАДЕНІ — єдине, в чому радикальні ліві демократи справді вправні — не було б війни між Україною та Росією, так само як її не було і навіть не згадувалося під час мого першого терміну. Путін ніколи б не напав! Тільки коли він побачив Сонного Джо в дії, він сказав: “Зараз мій шанс!” Далі — історія, і вона триває. Я УСПАДКУВАВ ВІЙНУ, ЯКА НІКОЛИ НЕ ПОВИННА БУЛА СТАТИСЯ, ВІЙНУ, ЯКА Є ПРОГРАШЕМ ДЛЯ ВСІХ, ОСОБЛИВО ДЛЯ МІЛЬЙОНІВ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ТАК БЕЗГЛУЗДО ЗАГИНУЛИ. «ЛІДЕРСТВО» УКРАЇНИ НЕ ВИСЛОВИЛО ЖОДНОЇ ВДЯЧНОСТІ ЗА НАШІ ЗУСИЛЛЯ, А ЄВРОПА ПРОДОВЖУЄ КУПУВАТИ НАФТУ В РОСІЇ. США ПРОДОВЖУЮТЬ ПРОДАВАТИ ВЕЛИЧЕЗНІ ОБСЯГИ ЗБРОЇ НАТО ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНУ (ШАХРАЙ ДЖО РОЗДАВАВ УСЕ БЕЗКОШТОВНО, БЕЗКОШТОВНО, БЕЗКОШТОВНО, ВКЛЮЧНО З «ВЕЛИКИМИ» ГРОШИМА!). БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ ВСІ ЖИТТЯ, ЯКІ БУЛИ ВТРАЧЕНІ В ЦІЙ ЛЮДСЬКІЙ КАТАСТРОФІ! Президент Д.Трампа.