Україна та її європейські союзники наполягатимуть, що обговорення з Росією будь-яких територіальних обмінів можуть відбутися лише після того, як війна припиниться вздовж нинішньої лінії зіткнення, повідомляють обізнані з контрпропозицією люди, яку буде представлено США пізніше сьогодні у Швейцарії, пише Bloomberg.

Їхня відповідь на 28-пунктний план США передбачає гарантії безпеки від американців, що віддзеркалюють п’яту статтю НАТО про взаємну оборону, а також вимагає, щоб заморожені російські активи були використані для відбудови та компенсацій Києву, розповіли співрозмовники, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити приватні консультації. Вони відкидають вимоги Москви, аби Київ поступився незайнятою територією на сході.

Крім того, США отримали б компенсацію за потужні гарантії, які вони надають, а російські активи залишались би замороженими, якщо Москва не погодиться сплатити за завдані збитки.

Інші санкції знімалися б поетапно, і Росію поступово повертали б у глобальну економіку за умови дотримання домовленостей.

Європейська відповідь з’явилася на тлі зустрічі радників із нацбезпеки США, України та європейських країн, які в неділю зібралися в Женеві, щоб обговорити план США, тоді як президент Дональд Трамп продовжує наполягати на швидкій угоді.

Андрій Єрмак, керівник офісу президента України Володимира Зеленського, повідомив у X, що провів зустрічі з радниками з нацбезпеки Великої Британії, Франції та Німеччини.

Він сказав, що наступна зустріч відбудеться з американською делегацією, додавши, що «ми налаштовані дуже конструктивно».

За умовами, запропонованими США, Україна повинна була б відвести війська з частини східного Донбасу, яку Росія не змогла повністю окупувати. Ця територія мала б стати нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як російська.

Москва також отримала б де-факто визнання над Кримом, Луганськом і Донецьком. Більша частина решти лінії фронту, включно з Херсоном і Запоріжжям, фактично була б заморожена.

Пропозиція США, розроблена з урахуванням російських побажань, також обмежувала б чисельність Збройних сил України 600 тисячами військових.

Лідери європейських країн, до яких приєдналися члени Групи семи — Канада та Японія, — виступили проти того, щоб кордони України могли бути скорочені або щоб чисельність її армії була обмежена, йшлося в заяві, оприлюдненій на полях саміту Групи двадцяти у Південній Африці в суботу.

Співрозмовники зазначили, що можна було б домовитися про вищу межу. Україна раніше заявляла, що їй потрібна армія щонайменше у 800 тисяч військових у мирний час.

Багато інших пунктів, запропонованих США, включно з поверненням усіх заручників, зокрема дітей, могли б бути прийнятними. Плани також мають включати програму возз’єднання сімей та положення для розв’язання питань, пов’язаних із стражданнями жертв війни, сказали співрозмовники.

Будь-яка угода перебувала б під наглядом США й гарантувалася б мирною радою під головуванням Трампа.

