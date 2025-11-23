Щойно завершилася перша сесія переговорів української і американської сторін щодо “мирного плану” нібито Трампа.

Андрій Єрмак характеризував їх так:

-Щойно завершилася перша сесія переговорів з американською делегацією в Женеві.

Хочу підтвердити: ми провели дуже продуктивну першу зустріч із шановною американською делегацією. Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру.

Український народ як ніхто заслуговує на цей мир і прагне його.

Щиро дякуємо нашим великим друзям — Сполученим Штатам, особисто Президенту Трампу та його команді — за відданість справі миру.

Незабаром сьогодні відбудеться друга зустріч, на якій ми продовжимо працювати над спільними пропозиціями із залученням наших європейських партнерів.

Остаточні рішення ухвалюватимуть наші Президенти. Дякую!

Держсекретар США Марко Рубіо назвав зустріч продуктивною.

«Ми маємо дуже хороший робочий варіант, який уже був побудований на основі вкладу всіх зацікавлених сторін. Ми змогли пройтися деякими пунктами і, як мені здається, досягли гарного прогресу», — сказав він.

Рубіо пообіцяв журналістам більше інформації пізніше, бо «процес ще триває» і треба продовжити роботу.