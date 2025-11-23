The Telegraph опублікував мирний план від європейських лідерів, він коротший ніж “мирний план” Трампа – містить 24 пункти.

Основні положення документу:

Після припинення конфлікту будуть створені заходи для надійного миру та безпеки.

Росія та Україна зобов’язуються дотримуватися припинення вогню в небі, на суші та на морі.

Москва і Київ негайно розпочинають переговори щодо моніторингу третіх країн за дотриманням припинення вогню.

За дотриманням припинення вогню стежитимуть союзники України під керівництвом США — моніторинг буде переважно дистанційним, із використанням супутників, БПЛА та інших інструментів.

Буде створено механізм, за допомогою якого сторони зможуть подавати звіти про порушення режиму припинення вогню та обговорювати заходи для виправлення ситуації.

Росія поверне всіх переміщених українських дітей, процес контролюватимуть міжнародні партнери.

Москва і Київ обмінюються військовополоненими за формулою «всі на всіх», Росія звільняє всіх цивільних осіб, які перебувають під вартою.

Територіальні переговори будуть вестися за поточною лінією бойового зіткнення.

Після досягнення стійкого режиму припинення вогню сторони конфлікту вживають заходів щодо надання гуманітарної допомоги, включно з поїздками членів сімей через лінію зіткнення.

Підтвердження суверенітету України, ніхто не змушує Київ дотримуватися нейтралітету.

Україна отримує юридично підкріплені гарантії безпеки, зокрема від США, за аналогією зі статтею 5 Статуту НАТО.

На ЗСУ та оборонну промисловість України не накладаються жодні обмеження.

Гарантами безпеки Києва виступить група європейських країн та інших зацікавлених держав, Україна має право розміщувати на своїй території сили союзників.

Вступ України до НАТО можливий за згодою всіх членів альянсу.

Україна вступає до Євросоюзу.

Готовність України залишатися без’ядерною державою та дотримуватися ДНЯО.

Територіальні питання будуть обговорюватися з Росією і вирішуватися після повного припинення вогню.

Як тільки територіальні питання будуть погоджені, Росія і Україна зобов’язуються не змінювати їх силою.

Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участю США та над Каховською ГЕС, буде створено механізм передачі контролю. Київ отримує безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою.

Київ та його партнери здійснюють економічне співробітництво без обмежень.

Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, зокрема за рахунок російських активів, які залишаться замороженими доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні.

Санкції щодо Росії можуть бути поступово пом’якшені після досягнення стійкого миру і можуть бути відновлені у разі порушення мирної угоди.

Початок переговорів щодо європейської безпеки за участю всіх країн ОБСЄ.