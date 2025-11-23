На фоні перемовин у Женеві між делегаціями України та США президент Зеленський опублікував таку заяву:

-Складність усієї дипломатичної ситуації в тому, що цю війну почала Росія – і тільки Росія, і увесь час повномасштабної війни саме Росія й тільки Росія не хоче війну завершувати. Від перших хвилин 24 лютого Путін веде цю війну так, що йому все одно, скільки своїх людей він втратить і скільки наших людей він убʼє.

Російські командири мають не просто бажання діяти жорстоко – вони мають чіткі накази, що можуть убивати так, як їм заманеться. Саме тому російська війна така кривава та забирає життя на фронті і в мирних українських містах. Саме тому Росія не тільки вбиває дорослих, але також викрадає дітей та намагається їх перевчити, щоб уже вони брали участь у війні, коли виростуть.

Зараз російські командири кидають у штурми проти українських позицій тих, хто ходив ще в молодшу школу у 2014 році, коли був окупований Крим і почалась гібридна агресія проти України. Це довга війна, і головне, що намагається зробити Росія, – залишити собі можливість воювати ще довше та не тільки проти України. Тому ми так цінуємо, що заради миру зараз працюють стільки сил та лідерів.

Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто Президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з «джавелінів», рятує життя українців. Ми дякуємо всім у Європі, у Групі семи і Групі двадцяти, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати підтримку.

Важливо не забувати найголовнішу мету – зупинити російську війну й не дозволити їй розпалитись колись знов. І щоб було саме це, мир має бути достойним. Тільки в одному цьому році Путін уже відправив на смерть сотні тисяч своїх людей, щоб окупувати відсоток чи декілька української території. І це робить Росія, у якої й так своєї міжнародно визнаної території найбільше, ніж у будь-кого у світі. Такий характер війни і намагання Росії подовжити війну свідчать, що це для них не про територію, не про те, як поводиться той чи інший сусід Росії, а про «право на війну» для Росії, про «право на підкорення» інших, про фундаментальну відсутність безпеки.

Саме тому ми так уважно працюємо над кожним пунктом, над кожним кроком до миру. Все має спрацювати правильно – так, щоб дійсно закінчити цю війну і щоб не допустити повторення війни. Дякую всім, хто допомагає! Дякую, Америко! Дякую, Європо! Пишаюсь нашими людьми. Слава Україні!