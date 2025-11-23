Президент Франції Емманюель Макрон вітає зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на встановлення миру в Україні.

Однак він вважає, що «мирний план Трампа» треба посилити, про що він написав у своєму акаунті соцмережі Х.

«Разом з нашими європейськими партнерами та партнерами з G7 ми вітаємо зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на встановлення миру в Україні.

Це показує одне: усі хочуть миру — окрім Росії, яка продовжує вперто бомбардувати Україну.

Пропозицію з 28 пунктів необхідно посилити: жоден кордон не може бути змінений силою, і Україна ніколи не повинна залишатися вразливою.

Будь-яке рішення, що стосується Європейського Союзу чи НАТО, має мати згоду їхніх членів.

Ми продовжуватимемо тісно координувати свої дії з Києвом та Вашингтоном.

Наша колективна підтримка України є вирішальною. На кону безпека та свобода всієї Європи», – написав Емманюель Макрон.

