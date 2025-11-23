Президент Франції Емманюель Макрон вітає зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на встановлення миру в Україні.
Однак він вважає, що «мирний план Трампа» треба посилити, про що він написав у своєму акаунті соцмережі Х.
«Разом з нашими європейськими партнерами та партнерами з G7 ми вітаємо зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на встановлення миру в Україні.
Це показує одне: усі хочуть миру — окрім Росії, яка продовжує вперто бомбардувати Україну.
Пропозицію з 28 пунктів необхідно посилити: жоден кордон не може бути змінений силою, і Україна ніколи не повинна залишатися вразливою.
Будь-яке рішення, що стосується Європейського Союзу чи НАТО, має мати згоду їхніх членів.
Ми продовжуватимемо тісно координувати свої дії з Києвом та Вашингтоном.
Наша колективна підтримка України є вирішальною. На кону безпека та свобода всієї Європи», – написав Емманюель Макрон.
Together with our European and G7 partners, we welcome the United States’ efforts to bring peace to Ukraine.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 22, 2025
It shows one thing: everyone wants peace — except Russia, which continues to stubbornly bomb Ukraine.
The 28-point proposal must be strengthened:…
