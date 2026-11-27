Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокувала п’ять нових схем ухилення від мобілізації та військової служби і затримала сімох організаторів оборудок.

Як з’ясувало розслідування, фігуранти продавали ухилянтам підроблені медвисновки про «погане» здоров’я або за гроші організовували втечу до Євросоюзу поза пунктами пропуску.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Інше ТВ.

Так, у Миколаєві військова контррозвідка СБУ затримала матроса батальйону резерву Військово-Морських Сил ЗСУ та його спільника, які брали гроші за сприяння у переведенні мобілізованих на «тилові» посади.

Для реалізації злочину його організатори залучали знайомих лікарів, які оформлювали клієнтам фіктивне стаціонарне лікування з подальшим встановленням тяжких діагнозів.

Потім ухилянти використовували підробку для переведення з бойових підрозділів Сил оборони у регіони, віддалені від зони бойових дій.

У Дніпрі затримано керівника автошколи, який за 12 тисяч доларів США обіцяв оформити військовозобов’язаним фіктивну групу інвалідності для виїзду за межі України.

За матеріалами справи, до незаконної діяльності він залучив декількох лікарів, які допомагали йому підробити медичну документацію.

Для цього клієнтів «на папері» оформлювали на стаціонарне лікування, хоча фізично вони не перебували в медзакладах та не проходили жодних обстежень.

Також у регіоні викрито підприємця з Кам’янського, який продавав потенційним призовникам маршрут незаконного «переходу» до ЄС.

Встановлено, що раніше фігуранта вже двічі притягали до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, однак під час випробувального терміну він знову взявся перевозити ухилянтів.

За 10 тисяч євро рецидивіст пропонував доправити їх до прикордоння та показати «обхідний» шлях до сусідньої країни Євросоюзу поза КПП.

Співробітники СБУ затримали його на автотрасі «Дніпро – Івано-Франківськ», коли він перевозив трьох військовозобов’язаних у напрямку південно-західного кордону.

У Запоріжжі викрито працівника водоканалу та його безробітного спільника, які за 13 тисяч доларів США пропонували ухилянтам оформити фіктивну інвалідність для незаконного виїзду за межі України.

Щоб фальсифікувати документи про стан здоров’я клієнтів, ділки планували залучити знайомих медпрацівників, які мали внести неправдиві відомості до інформаційної системи МОЗ.

На Закарпатті кіберфахівці СБУ затримали ділка, який пропонував військовозобов’язаним за 8 тисяч євро маршрут нелегального переправлення до Євросоюзу вплав через Тису.

Зловмисник дистанційно інструктував клієнтів та домовлявся з ними про зустріч в Ужгороді. Звідти планував відвезти їх до свого помешкання у прикордонному селі, де вони мали чекати на переправлення.

Співробітники Служби безпеки затримали фігуранта на автозаправці поблизу кордону під час отримання грошей за «послуги».

При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичні документи, печатки закладів охорони здоров’я та чорнові записи з доказами незаконних дій.

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 2 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Лівобережної та Слобожанської окружних прокуратур міста Дніпра, Ужгородської окружної прокуратури, а також Запорізької обласної прокуратури та Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Як повідомляло Інше ТВ, Втеча “під ключ” – організатори ухилянтської переправи через Дністер брали $11 тис за подорож в бананових ящиках (ФОТО)