У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області відбувся брифінг начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Олександра Федоровича щодо порядку проведення розрахунків суб’єктами господарювання та дотримання вимог законодавства у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних РРО (ПРРО).

Під час заходу податківець звернув увагу на основні вимоги до проведення розрахунків із покупцями, обов’язки суб’єктів господарювання щодо використання РРО/ПРРО, видачі розрахункових документів установленої форми та належного відображення фактичних обсягів реалізації товарів і послуг.

За словами Олександра Федоровича, дотримання правил проведення розрахункових операцій – це не лише законодавчий обов’язок підприємців, а й важлива складова прозорої та відповідальної підприємницької діяльності. Кожна проведена операція має бути належним чином зафіксована, а покупець повинен отримати розрахунковий документ.

Окрему увагу під час брифінгу приділено результатам контрольно-перевірочної роботи відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту податкової служби Миколаївщини.

Так, за 10 місяців поточного року:

– проведено 402 фактичні перевірки суб’єктів господарювання;

– за результатами перевірок донараховано 14,8 млн грн;

– до бюджету сплачено майже 6,1 млн грн;

– загальний обсяг виторгу становив 32,7 млрд грн;

– кількість суб’єктів господарювання, які використовують РРО/ПРРО, становить 15 589;

– кількість господарських одиниць – 23 808;

– під час перевірок виявлено 28 неоформлених найманих працівників.

Фахівець наголосив, що фактичні перевірки спрямовані не лише на виявлення порушень, а й на забезпечення рівних умов ведення бізнесу, запобігання використанню незареєстрованих працівників та формування відповідального ставлення до виконання податкових зобов’язань.

Нагадуємо, що основним нормативно-правовим актом, який регулює порядок проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, є Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Відповідно до його положень:

– суб’єкти господарювання зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані РРО або ПРРО з формуванням відповідних розрахункових документів;

– розрахунковий документ має бути наданий покупцеві в паперовій та/або електронній формі;

– суб’єкти господарювання повинні забезпечувати відповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО або фіскальному звіті ПРРО;

– облік товарних запасів має здійснюватися у випадках та порядку, визначених законодавством.

Важливими є також норми Податкового кодексу України, зокрема щодо обліку платників податків, податкової звітності та виконання податкових зобов’язань.

Крім того, відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення відповідного органу про прийняття працівника на роботу в установленому порядку.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області закликають суб’єктів господарювання відповідально ставитися до ведення бізнесу, дотримуватися вимог законодавства, своєчасно оформлювати трудові відносини та забезпечувати належне проведення розрахункових операцій.

Легальна діяльність бізнесу – це чесна конкуренція, захист прав споживачів, соціальні гарантії працівників і стабільні надходження до бюджетів усіх рівнів – підсумував Олександр Федорович.