На Вінниччині прикордонники викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

Організаторами схеми виявилися 20- та 21-річний жителі Донеччини та Чернівецької області. Молодики підшукували охочих незаконно залишити територію України через популярний месенджер та організовували для них подорожі за кордон «під ключ». До пакета послуг входили інструктаж, трансфер до прикордоння та навіть надувний матрац, за допомогою якого «клієнт» мав подолати Дністер. Ціна питання – 11 000 доларів США.

Аби не потрапити в поле зору правоохоронців, до кордону вони рухалися в об’їзд блокпостів. Подбали й про маскування: у вантажному відсіку автівки облаштували схованку серед ящиків з-під бананів, де під час поїздки переховували чоловіка.

Завзятих ділків затримали оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по Могилів-Подільському прикордонному загону ГВЗВВБ «Південь» Державної прикордонної служби України, коли ті саме перевозили «клієнта». Побачивши, що до автомобіля наближаються прикордонники, молодики спробували позбутися доказів та викинули під автівку 2500 доларів США, отриманих як аванс за незаконне переправлення. Проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено кошти, мобільні телефони та автомобіль.

Чоловікам повідомлено про підозру за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Заходи проводились у взаємодії з представниками Нацполіції та за процесуального керівництва Немирівської окружної прокуратури.