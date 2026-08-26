4-9 серпня 2026 Rating Group провела загальнонаціональне репрезентативне опитування про ставлення до деяких світових лідерів і країн. Виявилося, що симпатії українців до країн сусідів і світових лідерів дещо змінилися, але є і незмінне ставлення.

Ставлення до деяких лідерів

Серед наведених світових лідерів опитані найбільш позитивно ставляться до президента Франції Емануеля Макрона (79%), канцлера Німеччини Фрідріха Мерца (64%) та до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана (61%)

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск: переважає позитивно ставлення (45%), натомість третина ставиться негативно (35%).

Новопризначений прем’єр-міністр Великобританії Енді Бернем: 45% – позитивне, 7% – негативне. Варто зауважити, що третина українців відповіли, що не знають про Бернема (35%), а 12% обрали “важко відповісти”.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр: розподіл думок доволі рівномірний, позитивно ставиться третина (33%) опитаних, негативно – теж третина (34%). Також кожен п’ятий відповів, що не знає про Мадяра, а 12% – “важко відповісти”.

Президент Польщі Кароль Навроцький: позитивно – 20%, негативно – 62%.

Президент США Дональд Трамп: позитивно – 16%, негативно – 77%.

Найгірше ставлення – до владіміра путіна (97% негативу), Олександра Лукашенка (90% негативу).

У динаміці помітні такі зміни:

Рівень позитивного ставлення до Еммануеля Макрона та Реджепа Таїпа Ердогана зріс у порівнянні з 2024 роком.

Фрідріха Мерца сприймають позитивніше за попередніх канцлерів Німеччини. Якщо Мерца позитивно оцінюють 64% станом на серпень 2026, то до Олафа Шольца станом на лютий 2025 позитивного ставилися 57%.

Попереднього президента Польщі Анджея Дуду в лютому 2025 позитивно оцінювали 72% респондентів, проте після обрання Кароля Навроцького ставлення до президента Польщі погіршилося (20% – позитивне, 62% – негативне).

Прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра оцінюють суттєво позитивніше, ніж його попередника Віктора Орбана (74% негативу).

‍Уявлення про ставлення країн до України

Ми попросили респондентів оцінити, наскільки дружніми чи ворожими є певні країни щодо України.

Найбільш дружні країни , на думку респондентів,- це Велика Британія (80%, зокрема 40% – однозначно дружнє ставлення), Литва (77%), Франція (81%, зокрема 27% – однозначно дружнє ставлення), Німеччина (77%), Молдова (68%).

, на думку респондентів,- це Велика Британія (80%, зокрема 40% – однозначно дружнє ставлення), Литва (77%), Франція (81%, зокрема 27% – однозначно дружнє ставлення), Німеччина (77%), Молдова (68%). Абсолютна більшість українців також вважає дружніми країнами Румунію (56%), США (54%), Польщу (50%; водночас, 21% оцінюють ставлення Польщі як вороже).

Близько половини оцінюють ставлення Туреччини як дружнє (48%), ще 41% відповіли, що воно нейтральне.

Неоднозначне ставлення українці відчувають з боку Угорщини (23% – дружнє, 36% – нейтральне, 35% – вороже).

Щодо позиції Китаю українці мають переважно негативне уявлення (53% сказали, що ставлення Китаю вороже).

Найбільш вороже ставлення українці відчувають з боку росії (97% негативу) і Білорусі (83% негативу).

українці відчувають з боку росії (97% негативу) і Білорусі (83% негативу). Порівняно з минулими роками уявлення стало більш позитивним щодо позиції Франції, Німеччини, Туреччини та Угорщини. Дещо погіршилися оцінки ставлення Польщі до України.

Ставлення до мешканців країн-сусідів

Більшість українців ставиться до мешканців сусідніх країн тепло або нейтрально. Виняток – мешканці росії та Білорусі, до яких з 2022 року ставлення тільки погіршилося.

Серед країн-сусідів найбільш тепле ставлення українці висловлюють до мешканців Молдови (55% – тепле, 39% – нейтральне), Туреччини (45% – тепле, 48% – нейтральне) та Болгарії (43% – тепле, 48% – нейтральне).

До мешканців Румунії тепло ставляться 36% опитаних, ще 53% – нейтрально. До мешканців Словаччини 31% – тепло, 55% – нейтрально.

До мешканців Польщі українці найчастіше мають тепле (36%) або нейтральне ставлення (39%). Водночас, помітна частина (24%) має холодне сприйняття.

Подібну ситуацію бачимо щодо мешканців Угорщини: 55% мають нейтральне бачення, 19% висловлюють тепле ставлення, 22% – холодне.

Найхолоднішим є ставлення до мешканців росії (91%) та білорусі (70%). З 2022 року ставлення до них лише погіршилося: наприклад, чотири роки тому до мешканців росії дуже холодно ставилися 56% українців, ще 25% – холодно. Наразі ж дуже холодно до росіян ставляться 81% українців, ще 10% – просто холодно.

‍