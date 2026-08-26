Білоруський правитель олександр лукашенко доручив провести раптову перевірку боєготовності збройних сил країни, про що повідомили у мо рб 25 серпня, пише УНН.

У мо рб повідомили про “перевірку боєготовності збройних сил за дорученням президента”.

Держсекретар ради безпеки білорусі олександр вольфович повідомив, що в межах перевірки одна з бригад залишить місце постійно дислокації та виконуватиме низку завдань. “Після перевірочних заходів при приведенні бригади в бойову готовність “повна” вона вийде з пункту постійної дислокації та виконуватиме низку завдань. Поки про них не говоритимемо. Усе залежить від тих рішень, які ухвалюватиме керівництво збройних сил, генерального штабу та військових частин”, – сказав вольфович.

При цьому вольфович зазначив, що “особливу увагу буде приділено питанням використання сучасних способів вогневої поразки та керування ним з урахуванням досвіду воєнних конфліктів в Україні та Ірані”.

З його слів, мета заходу – “перевірити готовність з’єднань та військових частин до ведення бойових дій у сучасних умовах”. вольфович також закликав не турбуватися, що “відбувається щось надприродне”.