Кабмін запустив експериментальний проєкт із підземного зберігання нафтопродуктів із мінімальних запасів держави. Система працюватиме під час воєнного стану, але не довше двох років. Координатором проєкту визначили Міністерство енергетики України. До реалізації залучать “Укртранснафту” та “Нафтогаз”.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

Проєкт передбачає створення розгалуженої системи підземних сховищ. У них зберігатимуть частину мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Йдеться, зокрема, про підземні резервуари, соляні каверни, виснажені нафтові та газові родовища, інші геологічні формації, а також окремі ділянки магістральних трубопроводів.

Сховища повинні відповідати низці вимог. Зокрема, вони мають бути герметичними, захищеними від стороннього доступу, відповідати нормам промислової та пожежної безпеки й мати системи обліку кількості та якості пального.

Мінімум 20% дизпального зберігатимуть під землею

Найважливіша зміна почне діяти з 2027 року. Суб’єкти ринку та оператори повинні будуть зберігати в підземних сховищах не менш як 20% дизельного пального, яке входить до мінімальних запасів. При цьому такі обсяги зараховуватимуться до загального обліку мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

Учасники проєкту також повинні вести окремий облік пального, яке зберігається під землею, та вносити відповідну інформацію до електронної системи звітності.

Координатором експериментального проєкту визначили Міністерство енергетики. Серед учасників — Міністерство економіки та довкілля, “Нафтогаз України”, державні органи, оператори та інші суб’єкти ринку.

Окремо передбачено спеціалізованого відповідального зберігача. Він має забезпечувати належне зберігання запасів та можливість їхнього оперативного відбору у разі кризової ситуації.

Відносини між власниками запасів і зберігачем оформлюватимуть договорами. У них визначатимуть місце та обсяг зберігання, умови доступу до пального, контроль його якості, оплату послуг і порядок компенсації можливих втрат.