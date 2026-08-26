Соціальна мережа не змогла обмежити доступ підлітків віком до 16 років і незаконно обробляла персональні дані.

Про це йдеться у звіті бразильського Національного управління з захисту даних (ANPD), передає Еuronews.

У вівторок Національне управління з захисту даних (ANPD) Бразилії повідомило, що наклало на компанію ByteDance, яка володіє соціальною мережею TikTok, штраф у розмірі 153,7 млн реалів (25,57 млн євро) за «порушення під час обробки даних, що належать дітям та підліткам».

Окрім штрафу, китайська платформа зобов’язана видалити дані, зібрані з порушеннями, і, як зазначено в повідомленні, «ByteDance також взяла на себе зобов’язання реалізувати план дотримання вимог, спрямований на посилення захисту дітей та підлітків у TikTok».

Платформа має автоматично застосовувати більш суворі налаштування конфіденційності до акаунтів користувачів віком до 16 років, посилити системи батьківського контролю та впровадити більш жорсткі фільтри контенту.

Бразильський наглядовий та регулюючий орган виявив, що практика китайської компанії суперечить Загальному закону про захист даних (LGPD) країни у двох режимах доступу до платформи — у стрічці з реєстрацією користувача та без неї.

ANPD заявило, що механізми, які використовує TikTok, «виявилися недостатніми, щоб з самого початку запобігти неналежній обробці персональних даних дітей та підлітків».

Власнику TikTok доведеться посилити системи батьківського контролю та запровадити більш суворі фільтри контенту.

У версії без реєстрації користувача TikTok, наприклад, має призупинити показ реклами на всій території Бразилії, обмежити роботу сервісу контентом, придатним для всіх вікових груп, а також скоротити час користування до 12 годин.

У тій же версії без реєстрації користувачі не зможуть публікувати матеріали або переглядати прямі трансляції.

Цього місяця ANPD також постановило, щоб популярна стрімінгова платформа Discord призупинила прямі трансляції та відеодзвінки після того, як, імовірно, під час однієї з трансляцій підлітка підбурювали до самогубства.

Агентство повідомило AFP, що апеляція, подана Discord у понеділок проти призупинення, наразі розглядається.

В останні роки Бразилія зайняла більш жорстку позицію щодо регулювання платформ соціальних мереж.

Згідно з нещодавно прийнятим законом, платформи зобов’язані прив’язувати акаунти користувачів віком до 16 років до акаунтів батьків та перевіряти вік користувача.

У 2024 році платформа X була заблокована в Бразилії на 40 днів, доки соціальна мережа, що належить найбагатшій людині у світі Ілону Маску, не виконала розпорядження Верховного суду про видалення акаунтів, які поширювали дезінформацію.

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