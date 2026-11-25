24 листопада на засіданні депутатської комісії Миколаївської міськради з питань житлово-комунального господарства представники водної спільноти міста вкотре порушили питання приведення баз стоянок суден, що перебувають у власності територіальної громади, до вимог законодавства.

Як сказав у своєму виступі Артем Ващиленко, незважаючи на те, що акт про проведення перевірки був направлений депутатам міської ради, ситуація не змінюється.

За цей час надійшло чергове звернення (вже від пʼятого органу центральної влади) — Державної регуляторної служби України — з аналогічними вимогами привести бази стоянок суден до вимог законодавства.

Також представники яхтингу з обуренням розповіли про те, що тиждень тому керівниця управління спорту міськвиконкому Ірина Бондаренко намагалася відвернути увагу громади від порушень, які роками існують у спортшколах, згадавши про борги яхтсменів. Але, на їхню думку, ситуація виглядає зовсім інакше:

«По-перше, якщо ми говоримо про ті кошти, які заборгували власники суден, ми повинні враховувати й ті суми, які яхтсмени сплачували “повз касу”. Це стосується як приписного флоту, так і неприписного, який взагалі ніде не фіксувався. Така практика існувала роками, і це встановлено комісією та відображено в акті.

По-друге, ми також повинні враховувати, що плату адміністрації шкіл встановлювали вибірково: для одних власників суден її завищували, для інших — занижували. Крім того, ставки взагалі ніяк не затверджувалися.

По-третє, одна з причин боргів у тому, що власники суден роками сплачували сотні тисяч гривень, але куди дівалися гроші — невідомо, а комунальні бази перебували в занепаді. І після того як почалися перевірки, які виявили цей безлад, а всі державні органи надали роз’яснення, що дитячі школи не мають повноважень щодо організації баз стоянок малих суден, яхтсмени почали відмовлятися переукладати договори доти, доки діяльність баз не буде приведена у відповідність до вимог законодавства і не будуть одержані дозвільні документи, що надають право на організацію таких баз», — зазначив Артем Ващиленко.

Також, на думку доповідачів, стягнення боргів або арешт майна судновласників може відбуватися тільки в судовому порядку. Проте розгляд цих питань у суді на підставі роз’яснень п’яти органів центральної влади (які одноголосно вказали на незаконність покладення функцій з організації баз стоянок на дитячі спортивні заклади) призведе до визнання укладених договорів незаконними та нікчемними. Наслідком цього, відповідно до Цивільного кодексу України, може стати право на повернення коштів.

Постановами КМУ № 356 від 19.01.2009 року та № 796 від 27.08.2010 року дитячим закладам не було передбачено право надавати послуги зі зберігання малих суден. Однак ця незаконна практика існувала в Миколаєві понад 16 років. Тому кошти за всі роки можуть бути визнані одержаними в незаконний спосіб, наголосив Сергій Мірошнік.

Підсумовуючи виступ, представники громадських інституцій також звернули увагу на те, що за загрози руйнування мостів зволікання з відновленням причальних споруд, ремонтом підйомників та підготовкою суден може позбавити місцеву громаду можливості використовувати комунальні бази стоянок у критичній ситуації для проведення евакуаційних та рятувальних робіт.

Як повідомляло Інше ТВ, Державна регуляторна служба України вимагає скасувати рішення виконкому Миколаєва щодо тарифів на платні послуги КДЮСШ «Атлант» та КДЮСШ «Олімп» (ДОКУМЕНТ)