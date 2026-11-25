Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard та ПУМБ створила новий поїзд Інтерсіті № 777/778 Київ — Львів. Він забезпечить зручне сполучення між містами, між якими українці подорожують найчастіше.

Львів отримає ранковий поїзд до столиці з відправленням о 6:18 та прибуттям о 12:30. А з Києва можна буде вирушити о 17:00 й опинитися у Львові вже о 22:58. Час у дорозі — 5 годин 58 хвилин. Поїзд курсуватиме без зупинок на проміжних станціях.

Перший рейс — 4 грудня. Квитки вже у продажу. Аби побачити нову схему цього поїзда, оновіть застосунок. А той 1 клас, що дорожчий, — це наш новенький «Комфорт», – повідомили в Укрзалізниці.