Українська модель Мілада Дмитрієнко виграла апеляцію у справі про податкові нарахування майже на 3 млн грн. Апеляційний суд залишив чинним рішення про їх скасування. На платформі OnlyFans вона відома під псевдонімом Milada Moore.

Про це розповідає Київ24

Про результат розгляду справи повідомив адвокат моделі Станіслав Ліфлянчик на своїй сторінці у Facebook. Він послався на дані судового реєстру.

«Виграли справу моделі OnlyFans проти податкової майже на 3 млн гривень. Це вже апеляція. Тобто рішення набуло законної сили», – написав адвокат Станіслав Ліфлянчик.

Окрім скасування податкових нарахувань, суд зобов’язав Державну податкову службу відшкодувати Дмитрієнко 11 518 грн судового збору та компенсувати витрати на юридичну допомогу.

Обов’язок декларувати доходи від OnlyFans стосується українців і після того, як вони видалили свої акаунти.

За даними Державної податкової служби, загальна податкова заборгованість громадян, які отримували доходи на платформі у 2020–2022 роках, становить 384,7 млн грн.