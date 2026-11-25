Станом на 25 листопада українські аграрії засіяли майже 5,94 млн га озимих культур.

Із них 4,77 млн га – озимими зерновими, що становить 91,5% від прогнозованих площ. Озимим ріпаком засіяно 1,17 млн га (106,1% від прогнозу).

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Зокрема, посіяно:

пшениці та тритикале – 4,19 млн га (92,3%);

ячменю – 499,8 тис. га (84,2%);

жита – 75,7 тис. га (98,7%).

До трійки областей із найбільшими площами посіву озимих зернових увійшли:

Одеська – 524,5 тис. га;

Дніпропетровська – 521,4 тис. га;

Миколаївська – 507 тис. га.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 18 листопада українські аграрії засіяли майже 5,9 млн га озимих культур.