Станом на 18 листопада українські аграрії засіяли майже 5,9 млн га озимих культур.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.
Зокрема:
озимими зерновими – 4 724,9 тис. га (90,7% від прогнозу);
озимим ріпаком – 1 167,0 тис. га (105,6%).
У розрізі зернових культур:
пшениця та тритикале – 4 164,0 тис. га (91,7%);
ячмінь – 485,8 тис. га (81,8%);
жито – 75,1 тис. га (97,9%).
Найбільші площі озимих зернових засіяли аграрії:
Дніпропетровської області – 521,4 тис. га;
Одеської області – 509,8 тис. га;
Миколаївської області – 507,0 тис. га.
Високі показники також у Кіровоградській (429,2 тис. га), Полтавській (281,2 тис. га), Вінницькій (267,5 тис. га) та Харківській (255,3 тис. га) областях.
Озимий ріпак посіяно у 23 областях. Найбільші площі – в Одеській (209,0 тис. га), Вінницькій (125,0 тис. га), Миколаївській (98,0 тис. га), Хмельницькій (85,7 тис. га) та Тернопільській (79,3 тис. га) областях.
Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївщина – лідер осінньої посівної озимини