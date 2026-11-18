Станом на 18 листопада українські аграрії засіяли майже 5,9 млн га озимих культур.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Зокрема:

озимими зерновими – 4 724,9 тис. га (90,7% від прогнозу);

озимим ріпаком – 1 167,0 тис. га (105,6%).

У розрізі зернових культур:

пшениця та тритикале – 4 164,0 тис. га (91,7%);

ячмінь – 485,8 тис. га (81,8%);

жито – 75,1 тис. га (97,9%).

Найбільші площі озимих зернових засіяли аграрії:

Дніпропетровської області – 521,4 тис. га;

Одеської області – 509,8 тис. га;

Миколаївської області – 507,0 тис. га.

Високі показники також у Кіровоградській (429,2 тис. га), Полтавській (281,2 тис. га), Вінницькій (267,5 тис. га) та Харківській (255,3 тис. га) областях.

Озимий ріпак посіяно у 23 областях. Найбільші площі – в Одеській (209,0 тис. га), Вінницькій (125,0 тис. га), Миколаївській (98,0 тис. га), Хмельницькій (85,7 тис. га) та Тернопільській (79,3 тис. га) областях.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївщина – лідер осінньої посівної озимини