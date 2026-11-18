Глава МЗС Португалії Паулу Ранжел під час візиту до Києва 18 листопада оголосив про додаткову допомогу українській енергетиці: 800 тис. євро до Фонду підтримки та ще 1 млн євро через Програму розвитку ООН. Про це повідомляє Кореспондент.

“Я також хотів сказати, що ми повністю віддані енергетичній підтримці, тому ми оголосили про 800 000 євро, а сьогодні наш міністр довкілля та енергетики оголосив про ще один мільйон євро на цю енергетичну програму через Організацію Об’єднаних Націй, Програму розвитку Організації Об’єднаних Націй, тож ми говоримо не просто про два, а вже про три мільйони євро загалом”, – зазначив міністр.

Також Ранжел повідомив про рішення ще у 2026 році зробити внесок у 1,5 мільйона євро на “зернову” програму Grain from Ukraine.