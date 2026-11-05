Станом на 4 листопада українські аграрії засіяли майже 6 млн га озимих культур.

Зокрема, озимими зерновими засіяно 4,45 млн га (85,4% від прогнозу), озимим ріпаком – 1,15 млн га (104,2%).

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

У розрізі культур:

пшениця та тритикале – 3,95 млн га (87,1%);

ячмінь – 420,5 тис. га (70,8%);

жито – 74,3 тис. га (96,9%);

ріпак – 1,15 млн га (104,2%).

Ріпак уже посіяли понад прогнозовані площі. Аграрії 23 областей перевищили заплановані показники.

Лідери за площами посіву озимих зернових:

Миколаївська область – 500 тис. га;

Дніпропетровська – 475,6 тис. га;

Кіровоградська – 396,7 тис. га.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 28 жовтня 2026 року озимими сільськогосподарськими культурами вже засіяно 5 347,9 тис. га.