З 9 до 22 листопада у Польщі та ще двох країнах відбудуться багатонаціональні військові навчання KOALICJA 26.2. Маневри мають перевірити готовність союзників розгорнути військові сили для підтримки України після завершення бойових дій. Про це повідомило Міністерство національної оборони Польщі, пише Кореспондент.

Навчання проходитимуть під спільним керівництвом Франції та Великої Британії. У них візьмуть участь близько 2800 військовослужбовців із 11 країн: Бельгії, Естонії, Франції, Іспанії, Нідерландів, Литви, Німеччини, Польщі, Швеції, Туреччини та Британії. Також до навчань долучаться майже 2000 польських військових.

Маневри охоплять територію Польщі, оперативний штаб багатонаціональних сил у Парижі та морський компонент у Туреччині. Керівництво силами здійснюватиметься з оперативного штабу в Парижі, який очолює британський генерал-лейтенант Том Бейтман.

Основна мета – перевірити, наскільки швидко та злагоджено країни коаліції можуть перекинути сухопутні, повітряні й морські сили для підтримки України.

Військові відпрацьовуватимуть переміщення підрозділів, їхній захист, взаємодію між національними контингентами та забезпечення їхньої діяльності. Окрему увагу приділять логістиці, ремонту техніки й підготовці українських військових.

У програмі також передбачені навчальні польоти та планування операцій із розмінування моря. Ці заходи мають продемонструвати, як союзники зможуть сприяти відновленню цивільного авіасполучення та безпеці морської торгівлі після відкриття українського повітряного та водного простору.

Польща стане основною країною проведення навчань і відповідатиме за логістичне забезпечення військ. Для цього створили окреме Командування підтримки сил коаліції, яке координуватиме розміщення іноземних підрозділів, їхнє забезпечення, ремонт техніки та використання військової й цивільної інфраструктури.

Після завершення війни Польща також відповідатиме за координацію переміщення багатонаціональних сил до України. Водночас польські військовослужбовці не розгортатимуться на українській території.

Метою створеної у 2025 році Коаліції охочих є забезпечення тривалого миру в Україні. Багатонаціональні сили можуть бути задіяні на запит українського уряду відповідно до Паризької декларації від 6 січня 2026 року.

Окрім того, після завершення бойових дій ці сили могли б допомагати Україні у військовій підготовці, відновленні Збройних сил та поповненні запасів ключового обладнання. Також вони могли б здійснювати оперативні польоти й операції з розмінування моря.

Командувач багатонаціональних сил в Україні генерал-лейтенант Том Бейтман заявив, що навчання продемонструють реальну готовність країн Коаліції охочих швидко розгорнути сили для підтримки України.