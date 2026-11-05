Усередині Республіканської партії початковий шок від приголомшливих результатів виборів у вівторок ввечері швидко змінився люттю на президента США Дональда Трампа.

Про це пише ВВС.

Після того як демократи здобули сенсаційні перемоги одна за одною у традиційно республіканських штатах, таких як Техас, Канзас і Південна Кароліна, деякі республіканці спрямували свій гнів на Трампа.

Вони стверджують, що саме його зосередженість на власному політичному спадку та байдужість до турбот виборців коштували партії контролю над Конгресом.

“Це його провина. Нічия більше. Це повне, абсолютне неприйняття президента Трампа, — заявив BBC Білл Міллер, провідний лобіст-республіканець із Техасу. — Це катастрофа першого рівня. Ніхто не очікував такого”.

Більшість республіканців розраховували втратити контроль над Палатою представників і тверезо оцінювали складність утримання Сенату у важкому виборчому циклі, який був сприятливим для опозиційної партії.

Однак дехто в інтерв’ю зазначав, що Трамп потягнув їх на дно своїми непопулярними кроками, низьким рейтингом схвалення та одержимістю будівельними проєктами у Вашингтоні.

“Це була просто помилка за помилкою, — сказав Ґреґґ Пеппін, політтехнолог-республіканець із Міннесоти. — Очевидно, що в штаті за штатом людям не подобалася політика президента”.

Союзник Білого дому зазначив, що суспільне невдоволення Трампом через війну в Ірані, мита та жорсткі заходи адміністрації щодо імміграції створили “ідеальний шторм” у листопаді.

“У партії відчувається виразне розчарування тим, як усе це обернулося, — зазначила ця особа, додавши, що більша його частина спрямована саме на Трампа. — Обурення Трампом надзвичайно високе”.

BBC поспілкувалося з десятком партійних функціонерів, представників виборчих штабів, союзників Білого дому та інших осіб, багатьом з яких було надано анонімність, щоб вони могли відверто оцінити підхід Трампа до проміжних виборів.

Для Трампа й Республіканської партії ставки у вівторок ввечері були надзвичайно високими.

Якби партія президента показала сильніший результат — за аналогією з 2022 роком, коли демократи за президента Джо Байдена поступилися лише дев’ятьма кріслами в Палаті представників і відвоювали одне в Сенаті, — це додало б республіканцям упевненості перед виборами 2028 року.

Але замість цього Трамп зіткнеться з рішучою демократичною більшістю в Конгресі, яка прагнутиме розслідувати дії його адміністрації, блокувати його кандидатів на посади суддів і гальмувати реалізацію решти його порядку денного.

Ці проміжні вибори ознаменували початок невизначеної нової фази у другому терміні Трампа та можуть змусити республіканців замислитися про своє майбутнє після Трампа.

Підпис до фото,Білий дім на наступний день після дня виборів 4 листопада 2026 року у Вашингтоні, округ Колумбія

“Я не думаю, що його вплив слабшає”, – сказав представник Республіканського національного комітету в Айові Стів Шеффлер напередодні виборів.

Водночас він зазначив, що під час проміжних виборів “були речі, які хотілося б, щоб він сказав інакше”.

Трамп мовчав більшу частину ночі й опублікував допис у Truth Social лише після того, як демократи здобули більшість у Палаті представників і Сенаті.

“Мого імені не було в бюлетенях, а якби було, ми б здобули переконливу перемогу! Дякую за увагу до цього питання”, – написав Трамп.

У пізніших інтерв’ю для The New York Times і Fox News він заявив, що визнає результати виборів.

У коментарі Fox News Трамп сказав, що результати голосування його “дещо здивували”, але зауважив, що партія президента зазвичай показує слабші результати на проміжних виборах.

Підпис до фото,Сенатор-республіканець Джон Гастед на передвиборчому заході в Огайо, де місце в Сенаті перейшло до демократа Шеррода Брауна

Починаючи з 1934 року, партія, яка контролювала Білий дім, лише тричі збільшувала своє представництво на проміжних виборах.

Хоча успіхи демократів на виборах 2026 року не стали рекордними, партія здобула десятки мандатів у Палаті представників, перемогла на виборах губернаторів штатів і завоювала місця в Сенаті, зокрема в штатах, де десятиліттями не могла серйозно конкурувати.

До вівторка демократи не вигравали вибори до Сенату в Канзасі з 1932 року, а загальноштатні вибори в Техасі не вигравали понад три десятиліття. Партія також несподівано перемогла в інших надійно республіканських штатах, зокрема в Південній Кароліні, де ще за кілька тижнів до дня голосування перемогу республіканців вважали практично гарантованою.

Напередодні проміжних виборів Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс провели десятки передвиборчих мітингів. Головний протрампівський суперкомітет політичної дії MAGA Inc. витратив сотні мільйонів доларів на підтримку кандидатів від Республіканської партії.

Союзники Трампа заявили, що несправедливо покладати на нього відповідальність за поразки партії. Вони нагадали про історичну тенденцію проміжних виборів і зазначили, що республіканців обтяжували слабкі кандидати в ключових штатах, таких як Джорджія, Мічиган і Техас.

Кандидат від республіканців на виборах до Сенату в Техасі Кен Пакстон провів “найгіршу сенатську кампанію в країні незалежно від партійної приналежності”, сказав ще один республіканський політтехнолог із Техасу на умовах анонімності.

“Я був би шокований, якщо штаб Кена постукав хоча б у 100 тисяч дверей”, – додав співрозмовник.

Водночас за його словами, демократ Джеймс Таларіко, який переміг на виборах, провів “дуже хорошу й розумну кампанію”.

Інші ж захищали активність Трампа під час осінньої кампанії, зазначаючи, що йому доводилося поєднувати передвиборчу агітацію з виконанням обов’язків президента.

“Він президент. Він не може займатися кампанією 24 години на добу сім днів на тиждень”, – сказав Кріш Матрані, голова молодіжного крила Республіканської партії Мічигану. За його словами, передвиборчі мітинги Трампа допомогли підвищити ентузіазм серед виборців-республіканців.

“Президент Трамп уміє мобілізувати виборців”, – сказав він.

Це справді працює під час президентських виборів. Проте широко розрекламована здатність Трампа забезпечувати високу явку неодноразово не спрацьовувала на виборах, де його ім’я не було в бюлетені, і вибори 2026 року не стали винятком.

Виборці не підтримали аргументи Трампа про те, що за його президентства економіка була кращою та що він досягає своїх цілей у війні з Іраном.

Також не спрацювали його спроби представити демократів як радикальних соціалістів. Виборці віддали перевагу поміркованим політикам, зокрема Рою Куперу в Північній Кароліні.

“Це просто не спрацювало проти Купера”, – сказав представник його виборчого штабу.

“Спроби навісити на нього ярлик якогось соціаліста-ліберала були приречені на провал”.

Підпис до фото,Прихильники республіканців на заході для спільного перегляду результатів виборів в Айові, де кандидат від демократів Джош Турек здобув місце в Сенаті

Улітку Трамп часто справляв враження людини, яку мало цікавлять проміжні вибори, хоча саме тоді республіканці в Конгресі зосередилися на виборчій кампанії.

Основну увагу Трамп приділяв війні з Іраном за кордоном і масштабній перебудові Вашингтона. Серед проєктів були нова бальна зала та вертолітний майданчик на Південній галявині Білого дому, реконструкція місцевого поля для гольфу, проєкт меморіальної арки біля Арлінгтонського кладовища та ремонт Центру Кеннеді.

За словами кількох співрозмовників, такі заходи, як турнір UFC у Білому домі з нагоди 80-річчя Трампа у червні, створювали враження, що президент більше зацікавлений у власному вшануванні, ніж у перемозі республіканців на проміжних виборах.

Трамп також неодноразово применшував проблему зростання цін на бензин і часто називав питання доступності життя вигадкою демократів.

Повністю зосередитися на виборах Трамп вирішив лише у вересні під час з’їзду Республіканської партії, присвяченого проміжним виборам. Проведення такого заходу було ризикованим кроком: республіканці не влаштовували подібних з’їздів десятиліттями, і залишалося незрозумілим, чи зацікавлять вони виборців.

Трамп домінував на з’їзді в Далласі, що викликало невдоволення серед республіканців, які розповіли BBC, що хотіли привернути більше уваги до кандидатів партії на проміжних виборах.

У своїй довгій і місцями безсистемній програмній промові Трамп пообіцяв виплатити по 5 тис. доларів кожному, хто проголосує за республіканців. Крім того, він здивував багатьох, підтримавши Пакстона й водночас детально розкритикувавши його за відсутність харизми та зовнішність.

“Очевидно, це ніколи не допомагає”, сказав Робін Армстронг, представник Республіканського національного комітету від Техасу, коментуючи критику Пакстона з боку Трампа.

“Ви все одно не зможете контролювати те, що говорить президент Трамп. Нам просто доводиться з цим жити”.

З’їзд не зібрав великої телеаудиторії, а демократи швидко назвали його провальним.

“Для республіканців це обернулося проти них, тому що практично ніхто не звернув на нього уваги”, – сказала виконавча директорка Демократичної партії Техасу Террі Берк.

Схильність Трампа відхилятися від головних меседжів кампанії проявилася й під час його передвиборчих поїздок в останні тижні перед днем голосування.

Зокрема, він потрапив у заголовки новин після похвали фізичної форми сенатора-республіканця від Огайо Джона Гастеда та викликав критику, коли назвав Абдула Ель-Сайєда “джихадистом” під час сенатських перегонів у Мічигані.

Підпис до фото,Майк Роджерс у Мічигані опинився серед інших кандидатів, які зазнали поразки: він програв боротьбу за місце в Сенаті демократу Абдулу Ель-Саєду

Поки Трамп їздив країною, агітуючи за кандидатів від Республіканської партії, Білий дім зіткнувся з низкою скандалів у Вашингтоні.

Кеті Захарія втратила посаду прессекретарки Білого дому вже через п’ять днів роботи, а Кімберлі Гілфойл подала у відставку з посади посла США в Греції після повідомлень про те, що вона просила донора погасити її борг за кредитною карткою.

У жовтні Трамп також зазнав хвилі критики через угоду про закупівлю російського дизельного пального. Домовленість застала зненацька членів Конгресу й викликала осуд навіть серед частини республіканців. Її уклали лише за кілька тижнів після того, як Трамп підписав закон про санкції, спрямовані на скорочення доходів Росії від експорту нафти й газу.

Демократи використали цю угоду та інші скандали навколо Білого дому як аргумент на користь повернення контролю над Конгресом. Зрештою ця риторика спрацювала: демократи впевнено здобули більшість в обох палатах Конгресу.

Підпис до фото,Кандидат у Сенат від Республіканської партії Кен Пакстон програв демократу Джеймсу Таларіко в Техасі

Ще один союзник Білого дому заявив, що політичні радники президента зберігали оптимізм майже до останніх днів кампанії, хоча ставало дедалі очевидніше, що партія прямує до поразки.

Тепер, підбиваючи підсумки невдачі, багато республіканців уже дивляться вперед, на президентські вибори 2028 року.

“Чи це буде Джей Ді Венс, чи Марко Рубіо, чи Тед Круз, у нас дуже сильна лава запасних”, – сказав Шеффлер, член Республіканського національного комітету від штату.

“Це будуть абсолютно відкриті перегони”.

Республіканський стратег Пеппін заявив, що результати проміжних виборів показали: партії потрібен новий курс.

“Я щиро сподіваюся, що ми перегорнули сторінку епохи Трампа і тепер рухатимемося вперед із новими політиками, новими темами та новими пріоритетами”.