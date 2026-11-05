Похолодання вже дає про себе знати: за добу на Миколаївщині зареєстровано 5 пожеж, чотири з яких виникли у приватному секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у м. Вознесенськ рятувальники ліквідували пожежу господарчої дерев’яної споруди на території приватного домоволодіння. Тут від вогню вдалось вберегти житловий будинок, розташований поруч.

У двох випадках громадянам вдалося самостійно ліквідувати займання до прибуття підрозділів ДСНС. У м. Південноукраїнськ через ймовірне порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації газових приладів зайнялася газова горілка. Власники самостійно ліквідували займання.

В одному з населених пунктів Веснянської ТГ Миколаївського району виникла пожежа димоходу дачного будинку. Тут також самостійно впоралися з незначною пожежею.

У Миколаєві зареєстровано пожежі електрощитової та пластикового контейнера.

На щастя, ніхто не постраждав. Причини виникнення пожеж встановлюються.

Як повідомляло Інше ТВ, За позаминулу добу на Миколаївщині загасили три пожежі – що горіло