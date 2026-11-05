Пасажиропотік «Укрзалізниці» впав, заповненість потягів становить менш ніж 60% замість очікуваних 70%.

В ефірі Вечір.LIVE радник Офісу президента та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко зазначив, що частина пасажирів тепер обирає автобуси та автомобілі, оскільки не всі готові до евакуацій під час повітряних тривог. Водночас потяги не зупиняють автоматично під час кожної тривоги. Рішення ухвалюють індивідуально, враховуючи маршрути руху поїздів і повітряних цілей. Якщо є загроза перетину їхніх траєкторій, пасажирів евакуюють.

–Ми очікували, що в цей час населеність кожного потягу буде десь сумарно за тиждень 70%. Вона зараз менше 60%. Тобто більше ніж на 10% нижче від очікуваних показників, — зазначив Лещенко.

Він додав, що скорочення пасажиропотоку призводить до втрати доходів залізниці та погіршує її фінансовий стан. За його словами, ситуація залишатиметься складною, доки не відбудеться деескалація та не з’являться умови для припинення ударів по залізничній інфраструктурі.

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