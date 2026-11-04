Сьогодні – День залізничника. У цей день Укрзалізниця згадує тих, завдяки кому поїзди в Україні возять вантажі та пасажирів.

-Щодня українські поїзди вирушають у дорогу. Попри ворожі атаки, небезпеку та труднощі. За кожним рейсом стоять люди, які продовжують працювати, щоб країна залишалася в русі.

Вони зустрічали пасажирів, керували поїздами, ремонтували колії, відновлювали сполучення після ворожих атак. Робили свою справу, навіть коли це означало ризикувати власним життям. Але не всі повернулися додому.

1220 залізничників загинули від початку повномасштабного вторгнення.

За цією цифрою — 1220 життів: рідні, які більше не дочекаються їх удома, колеги, які більше не працюватимуть із ними пліч-о-пліч і тисячі спогадів, які назавжди залишаться з нами.

Вони робили все, щоб поїзди продовжували свій шлях. Та їхній власний шлях обірвала війна.

Сьогодні, у День залізничника, вшановуємо пам’ять кожного й кожної із Залізної Родини та відправляємо «Поїзд залізної памʼяті» під гудок локомотиву.

Поки рухаються наші поїзди — житиме й пам’ять про тих, завдяки кому Україна продовжує рухатися.