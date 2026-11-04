Працівники НАБУ затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку, повідомили «Бабелю» джерела в правоохоронних органах.

Також серед затриманих — Володимир Ценов, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який наразі виконує обов’язки його керівника; Олександр Дем’янчук, заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області; та генерал-майор Олександр Рибалко.

Сьогодні вранці НАБУ прийшло з обшуками до будинку в закритому котеджному містечку на півночі Києва. Джерела «Бабеля» повідомляли, що обшуки проводили у Сергія Дуки. НАБУ перед цим, не вказуючи імен, стверджувало, що їхнім детективам погрожував зброєю високопосадовець СБУ. Обшуки проходили у межах справи «Карфаген».