Через масштабні російські атаки на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції України вимушено знизили потужність генерації. Відновлення роботи на номінальних показниках відбуватиметься поступово після ремонту пошкоджених мереж.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі, пише ЛБ.

“Через масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Повернення до номінальних показників відбуватиметься поступово, щойно енергетики відновлять пошкоджені внаслідок обстрілів мережі”, – ідеться у повідомленні

За словами Некрасова, російські війська продовжують атакувати об’єкти генерації електроенергії та підстанції, через які вона передається споживачам.

Через російські обстріли частина споживачів залишилася без електропостачання у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.