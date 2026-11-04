НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Організатором був раніше неодноразово засуджений чоловік, який залучив до злочинної діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища.

Під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.

Крім того, організовували сплановані напади, викрадення та завдання тілесних ушкоджень в інтересах злочинної організації.

До її складу було залучено щонайменше 12 осіб.

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