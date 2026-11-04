На Тилігульському лимані завершилася триденна навчальна програма в межах міжнародного проєкту HERO (Healing Environment by Reef Options in the Black Sea), спрямована на розвиток професійних компетенцій у сфері моніторингу морського сміття, дослідження прибережних і підводних екосистем.

У навчанні взяли участь 12 представників наукових установ, екологічного сектору та профільних організацій. Програма стала платформою для обміну досвідом, практичного опанування методів екологічного моніторингу та формування узгоджених підходів до дослідження морського середовища.

Теоретична частина навчання охоплювала міжнародні методології та стандарти моніторингу, зокрема підходи JRC MSFD, OSPAR та EN ISO. Це дозволило учасникам ознайомитися з принципами збору, класифікації та документування екологічних даних відповідно до міжнародних практик.

Особливу увагу приділили практичній роботі безпосередньо на території Тилігульського лиману. Учасники долучилися до дослідження берегової лінії, збору та класифікації морського сміття, фіксації його кількості, категорій і можливих джерел походження. Паралельно наукова команда проєкту проводила підводні спостереження за станом морського дна та природних оселищ із використанням відеофіксації.

Окремий блок програми був присвячений опрацюванню результатів польових досліджень і лабораторній практиці. Учасники ознайомилися з методами мікроскопічного дослідження, а також фото- та відеодокументування проб води.

За результатами триденного навчання учасники отримали практичні навички проведення польових досліджень, збору й систематизації екологічних даних відповідно до методології HERO. Завершальним етапом стало вручення сертифікатів.

Проведення навчальної програми є важливим кроком у посиленні наукового та професійного потенціалу фахівців, які працюють у сфері охорони морського середовища. Формування спільних підходів до моніторингу сприятиме підвищенню якості досліджень, обміну даними та розвитку міжнародної співпраці задля збереження й відновлення екосистем Чорного моря.

Проєкт HERO реалізується за підтримки Програми Interreg NEXT «Басейн Чорного моря» та об’єднує партнерів з України, Туреччини, Болгарії та Грузії. Його діяльність спрямована на дослідження та відновлення морських екосистем, зокрема із застосуванням інноваційних підходів і рішень на основі штучних рифів.

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