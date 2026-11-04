У Києві суд обирає запобіжний захід псевдолікарці Валентині Молодій та її спільнику після подій у Петропавлівській Борщагівці.

За версією слідства, жінка разом зі спільником під виглядом бригади швидкої допомоги намагалася за гроші «визволяти» чоловіків із місць утримання. Для цього вона організувала протест біля пункту дислокації Нацгвардії, де перебували мобілізовані та військові, затримані за СЗЧ.

2 листопада до протесту долучилися близько сотні людей. Вони штурмували будівлю, били автомобілі та нападали на поліцейських. Молодій та її спільнику оголосили підозри за кількома статтями Кримінального кодексу. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Валентина Молода, яка приїхала на автомобілі швидкої допомоги до будинку з нацгвардійцями в Петропавлівській Борщагівці, заявила, що очолює приватну клініку Prime.

–Я можу виконувати будь-які обов’язки, якщо це стосується життя і здоров’я людей. Я давала присягу народу України, — сказала вона під час судового засідання.

Водночас прокурор заявив, що, за версією слідства, Молода пропонувала послуги «екстреної евакуації» людей після взаємодії з представниками органів влади та силових структур. Вартість таких послуг вона нібито оцінила у 107 тисяч гривень.