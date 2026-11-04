Здається, посилене хлорування задля очищення “Миколаївводоканал” мав би розпочати з себе. І можливо, цей побутово-службовий конфлікт не заслуговував би на увагу, але оскільки міський голова сам прокоментував подію, це вже не мордобій в каптьорці, а серйозна віха у життя міста.

Отже, якщо зовсім коротко. Бійка на КП «Миколаївводоканал», яка сталася вранці 3 листопада 2026 року, виникла через побутово-службовий конфлікт, пов’язаний із претензіями до роботи дружини одного з керівників. Зарплати на підприємстві високі, як і тарифи на воду і водовідведення, тож кожний мріє сам припасти до джерела “чистої” і своїх людей нею напоїти.

І після призначення нового генерального директора Геннадія Ізюмова це стало поширеною практикою. Отже основні дійові особи:

Андрій Павлій (учасник бійки, директор з безпеки). І так, він маріуполець, як і теперішній гендиректор “Миколаївводоканалу”. Згідно з офіційними реєстрами та поданими ним деклараціями, його минуле тісно пов’язане з маріупольським комунальним сектором. І дійсно в Маріуполі він працював в одній комунальній сфері з нинішнім гендиректором «Миколаївводоканалу» Геннадієм Ізюмовим (який раніше очолював «Маріупольводоканал»). Попередня посада – заступника директора з питань безпеки, протидії корупції та правової роботи у ККП «Маріупольтепломережа».

Дружина Павлія — згодом була працевлаштована на підприємство та очолила відділ кадрів (саме інтерес до її роботи іншим заступником і спровокував бійку).

Віктор Пісоцький (другий учасник) – заступник директора з реалізації проєктів Віктор Пісоцький.

Ще згадуються у списку “блатних” дружина гендиректора Ізюмова, яка також нібито отримала роботу в одному з окремих підрозділів водоканалу, Ілля Мірошниченко (співробітник служби безпеки) — син керівника місцевої ТЕЦ, взятий у команду Павлія.

Тож вчора Андрій Павлій прийшов до кабінету Віктора Пісоцького з претензіями через те, що той нібито безпідставно цікавився чи висловлював зауваження щодо роботи його дружини. А далі – за класикою – а ти хто такий, і понеслось. Словесна перепалка швидко переросла у фізичну сутичку. Пісоцькому викликали швидку допомогу через стрибок тиску, а Павлій пізніше звернувся до травмпункту із травмою обличчя.



Обидва учасники інциденту викладають власні версії того, хто першим почав бійку, і вже написали заяви один на одного. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 125 ККУ («Умисне легке тілесне ушкодження»), а на самому підприємстві розпочали службове розслідування.

По суті на підприємстві спрацював принцип “наших б’ють”, бо маріупольські специ давно дістали місцевих спеціалістів хоча б тим, що прийшли на їх територію з подачі мера і почали їх швидко витісняти. І не умінням чи знаннями, а нахрапом і “кришеванням” з мерії.

Бійка стала найрезонанснішою подією у місті – після минулорічного мисливського скандалу в облраді. Тож мер Миколаєва Олександр Сєнкевич змушений був відреагувати. І ось як.

“Друзі, щодо ситуації на Миколаївводоканалі.

Вважаю, що махати руками замість того, щоб вирішувати конфлікти цивілізовано, неприпустимо. Така поведінка не має місця на комунальному підприємстві.

На підприємстві створено комісію, яка має розібратися в усіх обставинах інциденту. До процесу також залучена наглядова рада підприємства.

Поліція зі свого боку опрацьовує офіційні звернення. Очікуємо на результати роботи правоохоронців, сподіваюся, вони будуть найближчим часом.

Розумію, що в Миколаєві зараз не так багато цікавих новин, тому цю історію хочеться висвітлити в десяти різних матеріалах і отримати коментар під кожен із них. Але нічого нового до завершення перевірки та отримання результатів розслідування я не скажу. Давайте дочекаємося фактів”, – написав міський голова.

З цього приводу можемо сказати наступне: жодна внутрішня комісія не буде користуватися довірою, і підґрунтя для конфліктів на “Миколаївводоканалі” було закладене саме мером, який має дивний потяг до маріупольських кадрів. І судячи з його допису, навіть не збирається шукати справжню причину того, що сталося.