Цю страву, що походить з Італії та прижилася на багатьох європейських кухнях, зокрема в Україні, ще називають “бальзамом для кишечника”. Йдеться про поленту з кукурудзяного борошна.

Як повідомляє сайт Blikk, вона готується швидко і водночас є смачним та недорогим гарніром.

Полента готується з кукурудзяного борошна, змішаного з гарячою водою. Це дуже швидко, але при цьому дуже універсально і дуже корисно, підтверджує Уніан.

Вона багата на клітковину, яка допомагає очищати кишечник і прискорює метаболізм. Якщо ви включите її до свого раціону хоча б раз на тиждень, ви вже багато зробите для свого здоров’я. Більше того, якщо ви оберете поленту замість важкого пирога або жирної страви, ваша фігура буде вам вдячна

Як готувати поленту

На одну порцію достатньо закип’ятити пару чашок води, у яку можна додати чайну ложку солі та чайну ложку жиру або олії. Коли вода закипить, зніміть з вогню та додайте дві з половиною столові ложки кукурудзяного борошна. Потім помішуйте на повільному вогні ще дві-три хвилини. Все, страва готова.

Вона підходить як основа для багатьох добавок. Якщо ви любите сир, посипте зверху тертим сиром. Якщо ви більше любите насіння, посипте поленту насінням. Також до неї пасують будь-які овочі та соуси.

Історія поленти

Хоча полента зараз відома в усьому світі, спочатку вона була основним продуктом харчування італійських селян. Ця проста страва з кукурудзяного борошна була доступною для бідних верств населення і швидко завоювала популярність, оскільки була ситною, поживною та простою у приготуванні. Звісно, з тих пір полента зазнала змін: сьогодні її можна знайти в меню наймодніших ресторанів, де особливі інгредієнти та апетитна подача виводять цю просту страву на новий рівень.