Фінляндія приєднується до країн-донорів Фонду підтримки енергетики України, анонсувавши внесок у розмірі EUR7,5 млн на відновлення пошкодженої російськими атаками енергетичної інфраструктури, повідомила пресслужба Міністерства енергетики України, пише Iнтерфакс.

“Дякуємо Фінляндії за рішення приєднатися до Фонду та посилити міжнародну підтримку нашого енергосектору…Ми високо цінуємо солідарність Фінляндії та її внесок у посилення енергетичної стійкості України”, – зазначив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

У відомстві наголосили, що приєднання Фінляндії розширює коло країн-партнерів Фонду, які долучаються до підтримки українського енергетичного сектору.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за ініціативою Європейської Комісії при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства. Станом на 25 листопада до Фонду вже надійшли грантові кошти на суму понад EUR2,4 млрд від 41 іноземного спонсора з 27 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій.