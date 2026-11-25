Сьогодні, 25 листопада, приблизно о 11:00 в районі буд. № 20 по проспекту Героїв України у Миколаєві сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мопеда, під керуванням 52-річної жінки, та пішохода, яка перетинала проїзну частину дороги у забороненому місці для переходу.

Внаслідок автопригоди 85-річну пішохідку з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, де у подальшому госпіталізували.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати на той самий строк.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 063-785-04-20 або 102.