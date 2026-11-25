Жовтневі обстріли Миколаївщини завдали збитків на понад 10,5 млн грн – в атмосферу потрапило 3,4 тисячі тонн забруднюючих речовин

Фахівці Держекоінспекції визначили розмір шкоди, завданої пожежами, що виникли через обстріли цивільної інфраструктури та відкритої місцевості на Миколаївщині у жовтні.

Загальна маса забруднюючих речовин, які потрапили в атмосферу протягом місяця, становить понад 3 400 т.

Серед зафіксованих викидів переважає діоксид вуглецю, а також наявні інші забруднюючі речовини, зокрема токсичні сполуки та продукти неповного згоряння.

Наслідки таких викидів не обмежуються територією безпосередньо біля місця обстрілу. Забруднюючі речовини можуть поширюватися повітряними потоками, впливати на якість повітря та створювати додаткове навантаження на природні екосистеми.

За жовтень сумарна шкода, завдана забрудненням атмосферного повітря на Миколаївщині, становить понад 10,5 млн грн.

Кожен зафіксований випадок забруднення, кожна пожежа та кожен пошкоджений об’єкт потребують належної екологічної оцінки. Проведення відповідних розрахунків дає змогу встановити масштаби завданої шкоди та документувати наслідки воєнних дій.