З метою здійснення моніторингу якості питної води, що реалізується населенню через пункти розливу міста Миколаєва, фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області з 26 по 27 жовтня проведено збір інформації та відбір зразків питної води для проведення лабораторних досліджень на санітарно-хімічні, мікробіологічні та паразитологічні показники.

Як повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області, за результатами проведених досліджень у зразку питної води з вул. Велика Морська, 2 встановлено невідповідність вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за мікробіологічними показниками: загальні коліформи, КУО/100см3– 66, E.coli, КУО/100см3-28.

Керівнику установи підготовлено пропозиції щодо вжиття негайних заходів реагування та приведення якості питної води у відповідність до гігієнічних вимог.

Як повідомляло Інше ТВ, у вересні в трьох пунктах розливу води в Миколаєві знайшли відхилення.