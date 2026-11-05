Французький регіональний банк Crédit Mutuel Arkéa повідомив про кібератаку, внаслідок якої з його рахунку викрали близько 100 млн євро. Зловмисники здійснили шахрайські перекази до інших банків, однак не отримали доступу до рахунків клієнтів, пише ЛБ.

У фінустанові заявили, що атаку вдалося локалізувати. Викрадені гроші згодом конвертували у криптовалюту на спеціалізованих платформах. Частину коштів уже заблокували, решту намагаються повернути.

У банку виключили людську помилку як причину переказів і назвали інцидент складною зовнішньою атакою. Водночас там не уточнили, яким саме способом хакери проникли в систему та хто може стояти за нападом.

Паризька прокуратура повідомила про початок офіційного розслідування.