Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, пише The Economist.

На запитання, чи запросять президента Росії Володимира Путіна на G20 в Манчестері, Бернем відповідає категорично: «Ні». Через санкції проти Кремля він не зможе бути присутнім; Росію представлятимуть посадовці нижчого рангу. Прем’єр-міністр обіцяє продовжувати військову та фінансову підтримку України, доки триває її війна з Росією, а також висловлює готовність залучити британські війська до майбутніх миротворчих сил — за умови, що буде укладено угоду про припинення конфлікту.

Натомість Бернем дуже хотів би бачити на зустрічі голову КНР Сі Цзіньпіна. Він нагадує, що Сі Цзіньпін уже відвідував Манчестер у 2015 році, і обіцяє: «Цього разу він побачить величезні зміни». Місто стрімко розвивалося, зокрема й завдяки китайським інвестиціям. На думку прем’єр-міністра, така економічна співпраця може стати моделлю для майбутніх відносин між Великою Британією та Китаєм: «Ми діємо обережно, але я впевнений, що тут є реальні можливості».

Серед трьох напрямків зовнішньополітичних змін, які анонсує Бернем, питання відносин із Європою залишається найважливішим і водночас найбільш невизначеним. Він заявляє про готовність розглянути різні варіанти взаємодії з ЄС, водночас активно просуваючи нове дослідження Міністерства фінансів. Згідно з ним, укладення угоди з Брюсселем щодо стандартів харчових продуктів та енергетики може забезпечити зростання економіки на 0,4% ВВП. Це, за його словами, «цифра, яку не можна ігнорувати». Більше деталей має з’явитися на саміті в Брюсселі 20 листопада; заклики всередині лейбористів до возз’єднання Великої Британії з ЄС посилюються.

Його «новий підхід» до Близького Сходу, очолюваний міністром закордонних справ Едом Мілібендом, поєднує різкіше ставлення до Ізраїлю зі співпрацею в галузі безпеки з країнами Перської затоки, такими як Саудівська Аравія. Бернем каже, що запровадження санкцій проти ізраїльських поселенців було «правильним кроком», але відкритий до тіснішої співпраці з урядом країни, якщо Біньяміна Нетаньяху змусять піти у відставку після непереконливих виборів у жовтні. Щодо Співдружності, прем’єр-міністр не зважився на внутрішньополітичну реакцію, пообіцявши розпочати «структурований діалог» щодо спадщини Британської імперії, який може призвести до офіційних вибачень за рабство (він виключив грошові репарації).

Щодо результатів проміжних виборів в Америці, на яких республіканці Дональда Трампа зазнали поразки, Бернем висловлює оптимізм, який поділяють не всі британські політики. Він вважає, що масштаб поразки президента може спонукати його до більш конструктивної позиції — наприклад, підштовхнути до завершення війни в Ірані, щоб послабити тиск на ціни на нафту. «З цих результатів і реакції президента я роблю висновок, що в нас з’явилася можливість зосередитися на проблемі, яка турбує всіх і всюди, — вартості життя», — зазначає прем’єр-міністр. Він натякає, що підсумки проміжних виборів можуть стати передвісником змін для Великої Британії та інших країн: «В інших куточках світу маятник хитнувся в бік від популізму».

Немає жодних ознак того, що Трамп готовий відступити в одному з найгостріших питань трансатлантичних відносин. На архіпелазі Чагос розташована американська військово-морська база. На превеликий жаль Трампа, сер Кір Стармер мав намір передати ці острови Маврикію. Бернем дає зрозуміти, що переглядає рішення щодо відмови від британського суверенітету над архіпелагом. За його словами, уряд «перегляне домовленості», посилаючись як на можливий прецедент на угоду між Данією та США, яка надає американцям ширший доступ до Гренландії для військових потреб.

Паралельно з дипломатичними зусиллями Бернем працює над «десятирічним планом», що міститиме пропозиції щодо переведення значних секторів економіки під «суспільний контроль» та збільшення кількості робочих місць у виробничій сфері. Очікувалося, що документ буде представлено в грудні, проте тепер прем’єр визнає, що презентацію, можливо, доведеться відкласти до нового року. Чутки у Вестмінстері про те, що документ буде незмістовним, — це «недооцінка значущості» плану, наполягає прем’єр-міністр: «Я представлю своє чітке бачення майбутнього Великої Британії».