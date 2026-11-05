Італійського шеф-кухаря в Брисбені було звільнено з ресторану через те, що він відмовився класти ананас на піцу, назвавши це «образою своєї культури».

Давіде Тамбурелла звільнили з ресторану La Costa (який наразі вже зачинено) у травні — через два тижні після зустрічі з керівництвом, яке висловило низку претензій щодо поведінки кухаря, пише ВВС.

Серед них була відмова Тамбурелли приготувати піцу з шинкою та ананасом для гостей під час одного із заходів. Тоді кухар заявив, що вказівки керівництва «не обов’язково виконувати, якщо вони є образливими для його культури».

Ці подробиці стали відомі після того, як кухар звернувся до Комісії зі справедливих умов праці Австралії, стверджуючи, що його звільнили несправедливо.

У рішенні, оприлюдненому у вівторок, Комісія зазначила: Тамбурелла відмовився класти ананас на піцу, оскільки «як італієць, він вважає, що додавання ананаса до піци є образою його культури».

Також було зазначено, що за останні чотири роки це вже третій випадок, коли Тамбурелла відмовляється використовувати цей фрукт у піці.

Раніше він навіть просив свого керівника «перевірити, наскільки важливо для італійців не класти ананас на піцу».

Штат Квінсленд, де розташований ресторан, вважається «ананасовим серцем» Австралії — саме тут вирощують усі ананаси, що надходять у продаж у країні.

На узбережжі Саншайн-Кост туристи часто зупиняються, щоб сфотографуватися біля «Великого ананаса» (The Big Pineapple) — 16-метрової конструкції зі скловолокна, що має статус об’єкта культурної спадщини та стала місцевою визначною пам’яткою.

Серед інших претензій до Тамбурелли — використання ним нецензурної лексики, особливості спілкування з колегами, а також «наростання роздратування на робочому місці».

У рішенні також описано інцидент, що стався у квітні цього року: Тамбурелла зламав кістки правої руки, вдаривши нею по металевому поручню.

Тамбурелла сподівався, що ресторан виступить спонсором для отримання ним візи, яка дозволяє кваліфікованим працівникам набути статусу постійного жителя Австралії.

Однак, як стало відомо під час розгляду справи, після звільнення кухаря ресторан припинив цей процес. Згідно з рішенням суду, він програв справу про несправедливе звільнення, оскільки позов було подано із запізненням.

Керуючий директор ресторану Елліот Інграм заявив виданню Daily Mail, що в цій історії «йдеться про дещо більше, ніж просто інгредієнт для піци».

У своєму профілі в LinkedIn шеф-кухар зазначає, що протягом усієї кар’єри зосереджувався на «створенні виняткових страв» і «покращенні ефективності бізнесу».

Три місяці тому він опублікував «лист до шеф-кухарів», присвячений темі «поваги до інгредієнтів».

У профілі в LinkedIn вказано, що зараз він працює в іншому ресторані в Брисбені. Як з’ясувала BBC, ананаса в меню цього закладу немає.