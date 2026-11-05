У Білому домі заявили, що «радикальним лівим» не вдасться відмінити заслуги Трампа, здобуті ним за останні два роки.

Про це йдеться у опублікованому пресрелізі, пише ЛБ.

«Щоразу, коли радикальні ліві, фейкові ЗМІ та професійні панікери пророкували політичний кінець президента Трампа, вони помилялися. І цього разу вони також помилятимуться.Протягом останніх двох років його президентства демократи намагатимуться — але зазнають невдачі — скасувати все, чого досяг президент Трамп», – зазначено там.

Адміністрація Трампа стверджує, що демократи намагатимуться переглянути ключові рішення президента, зокрема щодо міграційної політики, оподаткування, правоохоронної системи, енергетики та захисту кордонів. Серед можливих кроків демократів Білий дім назвав відновлення програм, пов’язаних із «Зеленим новим курсом», повернення політики різноманітності, рівності та інклюзії (DEI), а також спроби обмежити вплив чинної адміністрації.

Також у Білому домі заявили, що за президентства Трампа США досягли енергетичної незалежності, рекордних показників виробництва енергоресурсів і найбільшого в сучасній історії скорочення насильницької злочинності. Адміністрація наголосила на посиленні охорони кордонів, масштабних депортаціях нелегальних мігрантів і скасуванні програм DEI.

У пресрелізі також зазначається, що спроби оголосити Трампу імпічмент, скасувати його політичний курс або звести нанівець досягнення його адміністрації «матимуть такий самий результат, як і попередні спроби радикальних лівих, — провал».

«Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу», – йдеться у повідомленні.