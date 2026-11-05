У Білому домі проходить захід за участю Меланії Трамп та представників України та РФ щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках.

Зустріч організувала Меланія Трамп. Давида Арахамію посадили поруч із Кирилом Дмитрієвим, а Дмитра Лубінця поруч із Яною Лантратовою.

Відео і фото ТГ про український контекст.

В рамках зустрічі український омбудсмен Дмитро Лубінець передав Меланії Трамп орден княгині Ольги, яким вона нагороджена Україною.

Перша леді США заявила, що брала участь у підготовці операції на всіх етапах – вивчала плани розмінування, аерознімки, стан доріг та маршрути евакуації, оговорювала доступ до лікарень, транспортне сполучення та наявні медичні ресурси, отримувала інформацію про бажані дати проведення операції, підтримувала активну комунікацію з російською та українською сторонами.

«Моє спілкування з Росією та Україною було активним, професійним, докладним і дуже злагодженим», — зазначила вона і заявила, що гуманітарна місія в Олешках була б неможливою без президента Путіна та президента Зеленського»

-Їхня співпраця створює важливий прецедент для просування миру в усьому регіоні. Сподіваюся, що перемир’я в Олешках сприятиме встановленню більшого миру. Будь-які значущі зміни починаються з маленької іскри. Важливим є не скромний початок, а рішучість перетворити його на щось надзвичайне”, – наголосила вона і передала представникам України та РФ листи для президентів.