Європейська комісія повідомила, що Україна відстає від Молдови на шляху до членства в Євросоюзі через недостатній прогрес у боротьбі з корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Обидві країни подали заявки на вступ до блоку у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії та відтоді рухалися в тандемі.

Однак у звіті ЄК про розширення зазначається, що Кишинів має шанси завершити переговори про членство до початку 2028 року. Києву ж знадобиться ще один рік і суттєве прискорення темпів реформ.

Комісія високо оцінила зусилля України у складних обставинах через агресію Росії, але наголосила на необхідності продемонструвати значний прогрес у боротьбі з корупцією.

Для допомоги Києву Брюссель створив спеціальну робочу групу з прискорення реформ верховенства права. Також було відзначено прискорення “імпульсу реформ” завдяки ухваленню парламентом законопроєктів для розблокування фінансової підтримки ЄС.

Мета Молдови завершити переговори до початку 2028 року є амбітною, але досяжною. Очікується, що Кишинів зможе закрити 25 розділів переговорів у 2027 році, тоді як Київ – лише сім наступного року. Загалом процес поділений на 35 розділів для приведення національного законодавства до стандартів ЄС.

Тим часом Чорногорія може підписати договір про вступ уже в середині наступного року та стати першим новим членом після Хорватії у 2013 році.

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос зазначила журналістам, що за нинішнього темпу країна буде готова до підписання в червні 2027 року. Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч пообіцяв продовжувати реформи до повного членства.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що розмежування з Молдовою не має на меті применшити здобутки Києва.

“Я вважаю, що той факт, що Україна утримує темп [реформ] на п’ятому році війни та посеред цієї неймовірної ескалації, яка триває з кінця літа, сам по собі є чудовим”, – зазначила вона.

Президент Володимир Зеленський раніше застерігав, що розділення двох країн є морально неправильним. Він також наголошував, що Україна не дає РФ створювати проблеми у Придністров’ї.

Водночас президентка Молдови Майя Санду висловила задоволення звітом Єврокомісії, який відображає сталий прогрес її країни.